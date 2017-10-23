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Победу в Спартакиаде «Кадет-Приволжья - 2017» одержал Пермский кадетский корпус

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Петь в строю задача не из простых. Здесь главное не проговаривать, а именно пропевать слова. Но, когда думаешь о ритме и о расстоянии вытянутой руки, а также ровном колене и вытянутом носке, задача усложняется в разы. Если во время упражнений с оружием у курсанта падает фуражка - минус всей команде, так и случилось ребятами из Нижнего-Новгорода.

Строевая подготовка это не единственная дисциплина, в которой соревновались кадеты из Башкирии, Нижнего - Новгорода, Пермского края Татарстана, Чувашии и Удмуртии. В первый день курсанты испытывали себя в беге на 200 и 1000 метров, прыжках в длину и плавании.

Второй день спартакиады самый зрелищный и тяжёлый физически для будущих защитников родины. Марш бросок на пять с половиной километров, полоса препятствий, сборка и разборка автомата , метание гранаты и стрельба из пневматической винтовки.

Главной особенностью именно этой Спартакиады, стало добавление интеллектуального состязания. Кадеты писали сочинение, на произвольную тему, угадывали викторину на знание истории российского кадетсва, а так же решали комплексное тестирование в формате ГЕА.

Танцевать и петь должен каждый кадет. Именно поэтому про творческие конкурсы на этой спартакиаде также не забыли. В общем эти два дня были для будущих защитников Родины были максимально насыщенными. Ну а победу в Спартакиаде «Кадет-Приволжья - 2017» одержал Пермский кадетский корпус.

Метки: Образование, В России

Опубликовано: 23.10.2017 в 18:28 в рубрике - Вести Пермь

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