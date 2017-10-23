Обнаружены груши - нельзя скушать
Пермские таможенники изъяли для уничтожения 166 кг польских груш. Санкционные фрукты обнаружили при проверке оптового склада в Ижевске. Груши предназначались для продажи, в том числе в Пермском крае. Был составлен акт изъятия товара из оборота, после чего всю продукцию уничтожили.
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