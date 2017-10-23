В Ботаническом саду затоплена коллекция редких растений

Ботанический сад ПГНИУ затопило. В 4 утра здесь прорвало водопровод. Затоплена коллекция редких растений. Сотрудники Ботанического сада назвали произошедшее катастрофой.

Лужайки ботанического сада классического университета затоплены. Можно было бы пошутить - заливные луга, как во Франции, можно было бы, если б не было так печально.

120 видов растений, занесенных в Красную книгу России, оказались под водой. В четыре часа утра на территории ботанического сада прорвало водопровод. Затопило экологическую тропу, восточный дворик, дендрарий, коллекции пионов, ирисов, флоксов, сирени, редкие травы и мхи.

Сергей Шумихин, директор ботанического сада ПГНИУ, отметил: "Эти растения не переносят подмокания, и к зиме такое вот затопление на них может сказаться крайне-крайне негативно, здесь у нас произрастает более 2500 видов растений, и как они будут вести себя после такого затопления - неизвестно. Водовод, который проложен по территории особо охраняемой природной территории "Ботанический сад", был проложен в 1959 году и до сих пор как следует не ремонтировался, наши просьбы о переносе оставались без внимания".

Эти просьбы еще несколько лет назад были адресованы городским властям и руководству компании "Новогор-Прикамье". В ботаническом саду не исключают, что подобная катастрофа может повториться, ведь кардинально ситуация не изменилась. Пока о полной гибели коллекций здесь предпочитают не говорить. Если температура не опустится ниже нуля, а вода впитается в землю естественным путем, то кое-что может быть спасено. Сказать что-то более точно можно будет только весной.

А пока в университете принимают меры, чтобы вода не затопила ближайший учебный корпус. На цокольном этаже расположены типография и библиотека.