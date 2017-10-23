Фестиваль воли

В Перми стартовал фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и безграничной волей. Соревнования проходят в спорткомплексе им. Сухарева. В этом году фестиваль проходит уже в 19-й раз.

Участники фестиваля поборются за победу в таких дисциплинах, как футгол, бег на 100 метров, динамометрия, прыжки в длину с места, легкоатлетическая эстафета, троеборье колясочников, баскет-бросок. Победители и призеры в каждом виде определятся по лучшему техническому результату и будут награждены призами и дипломами.



Организацию и проведение соревнований осуществляет администрация Индустриального района Перми и правление районной организации ПКО «Всероссийское общество инвалидов».