Фестиваль воли

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В Перми стартовал фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и безграничной волей. Соревнования проходят в спорткомплексе им. Сухарева. В этом году фестиваль проходит уже в 19-й раз. 

Участники фестиваля  поборются за победу в таких дисциплинах, как футгол, бег на 100 метров, динамометрия, прыжки в длину с места, легкоатлетическая эстафета, троеборье колясочников, баскет-бросок. Победители и призеры в каждом виде определятся по лучшему техническому результату и будут награждены призами и дипломами. 

Организацию и проведение соревнований осуществляет администрация Индустриального района Перми и правление районной организации ПКО «Всероссийское общество инвалидов».
На фестивале побывала корреспондент Мария Костарева.
 
Метки: в Перми, Спорт, Здоровье

Опубликовано: 23.10.2017 в 16:54 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермь приняла окружную Спартакиаду кадетских корпусов

В Ботаническом саду затоплена коллекция редких растений →

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