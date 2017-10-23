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Фестиваль воли
В Перми стартовал фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и безграничной волей. Соревнования проходят в спорткомплексе им. Сухарева. В этом году фестиваль проходит уже в 19-й раз.
Организацию и проведение соревнований осуществляет администрация Индустриального района Перми и правление районной организации ПКО «Всероссийское общество инвалидов».
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