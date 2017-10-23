Пермь приняла окружную Спартакиаду кадетских корпусов
Пермский кадетский корпус принял окружную Спартакиаду кадетских корпусов. В соревнованиях участвовали 6 команд из разных регионов России, каждая по 20 человек.
Состязания включали достаточно сложный конкурс строевой подготовки - нужно держать дистанцию на расстоянии вытянутой руки, держать ритм, когда кадеты шагают, нога должна быть вытянутая, носок вытянут. Очень важно, в какой обуви выступают курсанты.Самая удобная обувь для такой строевой подготовки – ботинки. Но самая правильная обувь для строевой подготовки – сапоги.
Дмитрий Жаворонков, кадет (г. Нижний Новгород): "Прорабатывали каждое движение по отдельности. Мы вырабатывали технику и правильность, четкость движений. У нас падали фуражки, но это не ошибка. Фуражка может упасть".
Вторая спартакиада в Усть-Качке началась с того, что хозяева прошлой спартакиады – первой, которая прошла в Воткинске, - передали штандарт хозяевам Второй спартакиады – Пермскому кадетскому корпусу. За два дня прошло много мероприятий, особенность этой спартакиады в том, что она включала не только военные и спортивные дисциплины, но и творческие - кадеты писали сочинения, участвовали в викторине и сдавали пробный экзамен. Все вопросы - на военно-патриотическую тему и на знание истории своей страны.
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