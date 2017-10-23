Минтранс: На ямы может пожаловаться не только Газманов
На Северной дамбе машина пострадала, провалившись в яму, оставленную дорожными строителями. На эвакуацию потребовалось около получаса. ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщают интернет-пользователи, накануне вечером произошло то же самое только на другой стороне дороги. В связи с этим актуально заявление Минтранса – пожаловаться на состояние дорог может сегодня любой пермяк, не только Олег Газманов. Напомним, ранее благодаря публикации певца залатали яму в Усольском районе, из-за которой у автомобиля исполнителя оказались повреждены сразу два колеса. Чтобы оставить свой отзыв, достаточно зайти на сайт «Управляем вместе», зарегистрироваться справа на главной странице, есть соответствующий раздел, и оставить комментарий. Быть при этом заслуженным артистом, звездой шоу-бизнеса, не обязательно. Проблему обещают решить оперативно.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Законодательством на все обращения населения установлены сроки 30 дней. В данном случае эти сроки сжаты до 7. В течение 7 дней должен быть мотивированный ответ, информация предоставлена и размещена на том же сайте. Есть проблемы, которые нельзя решить быстро. Все равно должны быть указаны либо сроки, либо проблема должна быть решена в срок".
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