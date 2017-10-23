Задымление на «Азоте» произошло из-за короткого замыкания

В Березниках произошло задымление в одном из цехов предприятия «Азот». Внутри в этот момент никого не было, эвакуация не потребовалась. Как сообщили в МЧС, причина - короткое замыкание в силовом кабеле. На место были направлены 12 единиц техники и 36 человек личного состава.