Ботанический сад университета ушёл под воду

Рано утром Ботанический сад ПГНИУ ушел под воду. В 4 утра здесь прорвало водопровод. Затоплена коллекция редких растений, которой здесь так гордятся. Сотрудники Ботанического сада назвали произошедшее катастрофой.

На данный момент около половины Ботанического сада классического университета г. Перми находится под водой - глубина от 10 до 30 см. Пострадало около 150 видов растений из Красной книги.

Как рассказал руководитель Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин, "Серьезно пострадали коллекции открытого грунта - коллеции пионов, ирисов, флоксов, очень пострадал дендрарий и коллекция сирени. Эти растения не выносят подмокания, к зиме это может сказаться крайне негативно. Здесь произрастает более 2,5 тысяч растений, как они будут себя вести после такого затопления - неизвестно. Весной посмотрим, сколько видов не проснулось после такого стрессового состояния".

История с трубами на территории Ботанического сада тянется уже не один год.

"Водовод по особо охраняемой природной территории Ботанического сада был проложен в 1959 году, до сих пор он как следует не ремонтировался. Наши неоднократные просьбы к главе города, к руководству "Новогор-Прикамье" о переносе водовода с территории сада оставались без внимания. Нынче был сделан небольшой ремонт этого участка водовода, но видимо, не совсем качественно, или произошла какая-то экстренная ситуация", - рассказал Сергей Шумихин.

Специалисты "Новогор" осматривают здание второго корпуса. Под угрозой библиотека и типография, которые находятся в цокольном этаже корпуса.