Старая проводка или поджог?

Из деревни Сюзьва Нытвенского района пришли тревожные вести. Сильный пожар уничтожил четвертый за последние три недели жилой дом. Все сгоревшие строения находятся по соседству. При возгораниях никто не пострадал, так как большую часть деревни составляют дачники, которые сейчас живут в городе. После первого ЧП огнеборцы назвали причиной старую проводку, не выдержавшую скачков напряжения. Когда дотла сгорели уже 4 дома, дачники задумались об иной причине. Обеспокоенные ситуацией, они намерены покинуть Пермь и поселиться на неопределенное время на своих еще целых участках, которые покинули с окончанием сезона.

Иван Донец рассказывает: "Непонятно, что происходит. Сначала думали на электроэнергию. Но когда за такой короткий срок на разных линиях электропередач такое происходит в разное время суток, то, наверное, уже явно кто-то поджигает. Загорается дом и все. Мне кажется, это местные. Явно неблагополучные элементы. Пьющие, может, наркоманы".