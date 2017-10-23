Ночной клуб попался на спиртном без лицензии

Пермский ночной клуб продавал спиртное без лицензии. Нарушение было выявлено в рамках совместного ночного рейда сотрудников полиции и общественников гражданского контроля. Вся алкогольная продукция из незаконного оборота заведения «Фейк-бар» была изъята. Протокол сотрудниками полиции был составлен на юридическое лицо, за такое нарушение заведению грозит штраф от 3 млн рублей.

Еще одним нарушителем этой ночью оказался магазин «Дно» на Комсомольском проспекте. Здесь продавец не только отпускала спиртное после 23:00, но и осуществила продажу несовершеннолетней.