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← Ботанический сад университета ушёл под воду

Ночной клуб попался на спиртном без лицензии

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бар

Пермский ночной клуб продавал спиртное без лицензии. Нарушение было выявлено в рамках совместного ночного рейда сотрудников полиции и общественников гражданского контроля. Вся алкогольная продукция из незаконного оборота заведения «Фейк-бар»  была изъята. Протокол сотрудниками полиции был составлен на юридическое лицо, за такое нарушение заведению грозит штраф от 3 млн рублей.

Еще одним нарушителем этой ночью оказался магазин «Дно» на Комсомольском проспекте.  Здесь продавец не только отпускала спиртное после 23:00, но и осуществила продажу несовершеннолетней.

 

 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 23.10.2017 в 14:36 в рубрике - Вести Пермь

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