Ночной клуб попался на спиртном без лицензии
Пермский ночной клуб продавал спиртное без лицензии. Нарушение было выявлено в рамках совместного ночного рейда сотрудников полиции и общественников гражданского контроля. Вся алкогольная продукция из незаконного оборота заведения «Фейк-бар» была изъята. Протокол сотрудниками полиции был составлен на юридическое лицо, за такое нарушение заведению грозит штраф от 3 млн рублей.
Еще одним нарушителем этой ночью оказался магазин «Дно» на Комсомольском проспекте. Здесь продавец не только отпускала спиртное после 23:00, но и осуществила продажу несовершеннолетней.
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