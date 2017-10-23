На «Салют-7» зритель идет по второму разу
Больше 15 млн рублей за один день. Столько в четверг заработала российская экшен-драма «Салют-7». Всего за 8 дней проката фильму удалось собрать уже 326 млн 600 тысяч рублей. Но это все цифры, интересные участникам сферы кинобизнеса. Почему зритель идет на этот фильм по второму разу?
Романтики в современных молодых зрителях ничуть не меньше, чем у первых покорителей космоса.
Новое российское кино полностью основано на реальных событиях. 1985 год, космическая станция потеряла управление и перестала отвечать на сигналы с Земли. В спасательную экспедицию на орбиту отправляют космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Это и есть первый опыт стыковки с неуправляемым объектом полностью в ручном режиме.
Картонный макет не передает всей эпичности происходящего. Но кино, особенно в современном формате 3D и IMAX, это другая реальность, где зритель становится непосредственным участником событий.
Космический ветеран Дмитрий Глотин, не раз лично встречавшийся с Виктором Савиных, фильм посмотрел одним из первых. Как говорит, художественный вымысел, конечно, придает зрелищности, а в реальности все было немного по-другому. Но сам факт спасения станции и подвига советских космонавтов это не отменяет.
Дмитрий Глотин, заместитель руководителя Пермской региональной ветеранской организации ракетных и космических войск: "Состыковались они нормально, но они боялись, что там мог быть пожар. После пожара создается атмосфера, в которой жить нельзя – замкнутое пространство".
Две трети фильма зритель вместе с героями проводит в космическом пространстве. Качество картинки российского кино уже давно неотличимо от Голливуда. В результате на выходе - масса впечатлений, а кое-где и глаза полные слез.
Романтика космоса, героическое спасение, лирический сюжет с ожиданием на земле - в «Салюте-7» есть все слагаемые успешного кино. Разве что еще немного космического юмора.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам открыли фишки маркетинга
Подальше от зоны провала
Бюджет Перми: 25 миллиардов доходов и расходов
Вести Пермь. События недели
Пермяк придумал новый дизайн для российской валюты
Специальный репортаж: визит губернатора в Березники
В Березниках вынесли приговор банде наркоторговцев
Пермяки устроили «реальный» флешмоб в Сочи
В Перми сильный ветер повалил деревья
Быстрее, выше, сильнее: В Усть-Качке стартовала Спартакиада «Кадет Приволжья»
Добавить комментарий: