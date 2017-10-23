На «Салют-7» зритель идет по второму разу

Больше 15 млн рублей за один день. Столько в четверг заработала российская экшен-драма «Салют-7». Всего за 8 дней проката фильму удалось собрать уже 326 млн 600 тысяч рублей. Но это все цифры, интересные участникам сферы кинобизнеса. Почему зритель идет на этот фильм по второму разу?

Романтики в современных молодых зрителях ничуть не меньше, чем у первых покорителей космоса.

Новое российское кино полностью основано на реальных событиях. 1985 год, космическая станция потеряла управление и перестала отвечать на сигналы с Земли. В спасательную экспедицию на орбиту отправляют космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Это и есть первый опыт стыковки с неуправляемым объектом полностью в ручном режиме.

Картонный макет не передает всей эпичности происходящего. Но кино, особенно в современном формате 3D и IMAX, это другая реальность, где зритель становится непосредственным участником событий.

Космический ветеран Дмитрий Глотин, не раз лично встречавшийся с Виктором Савиных, фильм посмотрел одним из первых. Как говорит, художественный вымысел, конечно, придает зрелищности, а в реальности все было немного по-другому. Но сам факт спасения станции и подвига советских космонавтов это не отменяет.

Дмитрий Глотин, заместитель руководителя Пермской региональной ветеранской организации ракетных и космических войск: "Состыковались они нормально, но они боялись, что там мог быть пожар. После пожара создается атмосфера, в которой жить нельзя – замкнутое пространство".

Две трети фильма зритель вместе с героями проводит в космическом пространстве. Качество картинки российского кино уже давно неотличимо от Голливуда. В результате на выходе - масса впечатлений, а кое-где и глаза полные слез.

Романтика космоса, героическое спасение, лирический сюжет с ожиданием на земле - в «Салюте-7» есть все слагаемые успешного кино. Разве что еще немного космического юмора.