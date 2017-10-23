Пермякам открыли фишки маркетинга
В Перми в рамках всемирной недели маркетинга прошли профильные конференции для предпринимателей. Участники получали полезные знания и учились правильно их применять - как грамотно позиционировать свой бизнес и получать максимальную выгоду от реализации своих программ. Организатором выступает Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Правительства региона.
Только за 2 дня конференцию посетили около 400 человек, а лекции провели 19 спикеров из Кирова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В процессе общения эксперты поделились с представителями малого и среднего бизнеса профессиональными секретами. Участники узнали о трендах на потребительском рынке и об инструментах маркетинга, разобрали бизнес-кейсы.
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