Подальше от зоны провала
В Березниках состоялось торжественное заселение новых домов в жилом комплексе «Любимов». Квартиры получают люди, вынужденные переехать подальше от зоны провала. Конец этого года здесь будет наполнен радостью новоселов. Сегодня заехало 300 человек, а всего будет 1000. Застройщик интенсивно сдает дома.
Квартиры в этом квартале новоселам выдаются метр в метр, с чистовой отделкой. Все необходимые бытовые приборы, огромная лоджия с прекрасным видом на лес.
Официальный подрядчик строительства нового квартала - компания «СтройПанельКомплект». С 2015 года застройщик на сложной площадке возводит четыре 17-этажных дома площадью больше 30 тысяч квадратных метров.
В этом году на все вопросы, связанные с переселением жителей Березников из зоны техногенной аварии, из федерального бюджета было выделено почти 2 миллиарда рублей.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Более 1 миллиарда 200 миллионов уже направлено на эти цели. Во многом благодаря этим ресурсам, плюс краевой бюджет, ресурсы компании «Уралкалий», нам удалось сделать очень большой шаг вперед в строительстве".
Рядом с домами сегодня активно строится социальная инфраструктура. Переезжая сюда, жители могут улучшить свои жилищные условия.
Геннадий Тушнолобов, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края»: "Все строительство в городе Березники, все развитие города в дальнейшем будет производиться здесь, в этом микрорайоне. Для этого обеспечена вся инженерная инфраструктура. С мощностью проживания больше 30 тысяч человек".
До конца 2017 года на правый берег Камы в новый микрорайон «Любимов» должны переехать около тысячи семей, это люди, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Бюджет Перми: 25 миллиардов доходов и расходов
Вести Пермь. События недели
Пермяк придумал новый дизайн для российской валюты
Специальный репортаж: визит губернатора в Березники
В Березниках вынесли приговор банде наркоторговцев
Пермяки устроили «реальный» флешмоб в Сочи
В Перми сильный ветер повалил деревья
Быстрее, выше, сильнее: В Усть-Качке стартовала Спартакиада «Кадет Приволжья»
Легенда театра: Михаил Арнопольский
Позвали только лидеров!
Добавить комментарий: