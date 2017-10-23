В Березниках состоялось торжественное заселение новых домов в жилом комплексе «Любимов». Квартиры получают люди, вынужденные переехать подальше от зоны провала. Конец этого года здесь будет наполнен радостью новоселов. Сегодня заехало 300 человек, а всего будет 1000. Застройщик интенсивно сдает дома.

Квартиры в этом квартале новоселам выдаются метр в метр, с чистовой отделкой. Все необходимые бытовые приборы, огромная лоджия с прекрасным видом на лес.

Официальный подрядчик строительства нового квартала - компания «СтройПанельКомплект». С 2015 года застройщик на сложной площадке возводит четыре 17-этажных дома площадью больше 30 тысяч квадратных метров.

В этом году на все вопросы, связанные с переселением жителей Березников из зоны техногенной аварии, из федерального бюджета было выделено почти 2 миллиарда рублей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Более 1 миллиарда 200 миллионов уже направлено на эти цели. Во многом благодаря этим ресурсам, плюс краевой бюджет, ресурсы компании «Уралкалий», нам удалось сделать очень большой шаг вперед в строительстве".

Рядом с домами сегодня активно строится социальная инфраструктура. Переезжая сюда, жители могут улучшить свои жилищные условия.

Геннадий Тушнолобов, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края»: "Все строительство в городе Березники, все развитие города в дальнейшем будет производиться здесь, в этом микрорайоне. Для этого обеспечена вся инженерная инфраструктура. С мощностью проживания больше 30 тысяч человек".

До конца 2017 года на правый берег Камы в новый микрорайон «Любимов» должны переехать около тысячи семей, это люди, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии.