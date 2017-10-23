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Бюджет Перми: 25 миллиардов доходов и расходов

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бюджет

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал проект бюджета краевой столицы на 2018 год и два последующих плановых. Документ сразу же был отправлен в Думу, где в ноябре состоятся его чтения. А обсуждений и так было столько, что о том, на что будет тратиться городская казна в ближайшие три года, можно рассказывать уже сейчас.

Все внутренние проверки проект бюджета Перми на 2018 год прошел, и теперь подписан главой Дмитрием Самойловым. Дальше должны одобрить депутаты.

Главный городской финансовый документ достаточно увесистый. В нем все - 25 миллиардов доходов и расходов, дороги, детские сады и школы.

Вот только некоторые пункты. Предусмотрены деньги на завершение строительства развязки Героев Хасана с Транссибирской магистралью, новую улицу Строителей, начало возведения третьего муниципального дома и завершение корпусов двух новых школ. За стройками наблюдают ученики, учителя и родители.

На всю социальную сферу потратят 63% процента бюджета.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Бюджет насыщенный, напряженный, и, безусловно, в первую очередь бюджет города Перми направлен на выполнение наших социальных обязательств перед жителями города Перми и на создание комфортной городской среды в нашем городе".

В этом году после капремонта открылись две школы - №112 и 73, самый большой детский сад отремонтирован, уже второй сезон подряд миллион квадратных метров дорог. Направления работы, выходит, не изменились. Потому что, это уже мнение социологов, соответствуют ожиданиям пермяков.

Александр Нода, руководитель социологического агентства «СВОИ»: "Когда мы им задавали вопрос, что нужно в первую очередь предусмотреть в бюджете, то на первом месте у нас школы - 61%, школы и детские сады, то есть образовательные учреждения. На втором месте больницы – 57%, и на третьем месте дороги".

Исключая медицину, это полномочия краевых властей, все вышеперечисленное в бюджете Перми предусмотрено.

Дальше нулевые чтения, публичные слушания и голосование депутатов Думы, в ноябре - первое чтение, в декабре - окончательное.

 

Метки: в Перми, Общество, Экономика, Власть

Опубликовано: 23.10.2017 в 09:44 в рубрике - Вести Пермь

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