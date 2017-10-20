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← В Березниках вынесли приговор банде наркоторговцев

Специальный репортаж: визит губернатора в Березники

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Решетников в Березниках

Только спустившись под землю, можно в полной мере оценить труд шахтера. И для главы региона Максима Решетникова это первое посещение шахты компании «Уралкалий». 4-й рудник сегодня самый крупный в России. И во многом это результат применения самых современных научно-технических достижений. В диспетчерской на дисплее можно следить за всеми перемещениями руды в шахте. И на выходе уже несложно посчитать, каков реальный прирост добычи дает реализация инвестиционной программы.

Крупные инвестиции в производство невозможны без полноценного сотрудничества с региональной властью. Так появился специнвестконтракт. Проект предполагает серьезное расширение производственных мощностей, открывается порядка 300 рабочих мест. Компания вкладывает деньги, а взамен получает непрямую финансовую поддержку. В итоге выигрывают все.

Уже на выходе из шахты обсуждается продолжение сотрудничества и возможность заключения новых контрактов.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания: "Мы обсуждаем еще два специнвестконтракта, связанных со строительством нового рудника и новой грануляцией. Конечно, без специнвестконтракта компании было бы тяжело инвестировать такие значительные средства в свое развитие".

В свое время депутаты Законодательного собрания подтвердили актуальность специнвестконтрактов и даже приняли по этому поводу отдельный законопроект. Сегодня важность таких документов подтверждается на практике.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Коллеги выходят с предложениями. Я думаю, мы точно конфигурацию итоговую определим. Мы сейчас готовим планы и будем действовать - будем помогать компании «Уралкалий», равно как мы помогаем всем, кто активно развивается и вкладывает деньги в Пермский край, в Березники, Соликамск".

Микрорайон «Любимов» - другой пример частно-государственного партнерства. Сегодня на правом берегу Камы в Березниках сдается в эксплуатацию 4 многоэтажных дома, еще один обещают закончить к новому году. А это ни много ни мало 1000 новых квартир. Первые жильцы уже успели оценить комфорт проживания.

Стройку, по сути, начинали в чистом поле, сейчас в первой очереди уже вышли на этап благоустройства. Расположение домов старались проектировать так, чтобы солнечный свет максимально проникал в каждое окно.

При этом и проектирование новых домов не останавливается ни на минуту. Сегодня важно подходить к благоустройству комплексно и сделать жизнь новоселов максимально комфортной.

В этом году федеральное правительство на программу «Переселение в Березниках» выделило 2 миллиарда рублей. Но сам этот проект совместный и не может существовать без дополнительного финансирования из краевого бюджета и средств компании «Уралкалий».

В центре Березников на паритетных началах возводится новый крытый ледовый каток. Стоимость проекта 210 миллионов рублей. Половину дает местный бюджет, половину - калийщики. Работая на территории Верхнекамья, «Уралкалий» старается сделать проживание в городах удобным.

Сегодня только по школьному баскетбольному проекту компании «Калий-Баскет» в секциях Березников и Соликамска бесплатно занимаются 1600 детей. И спорт, судя по всему, только набирает популярность.

Другой краевой проект, также в свое время поддержанный депутатами Законодательного собрания - строительство межшкольных стадионов. В Березниках очередное торжественное открытие в «Гимназии №7». Первыми покрытие испытали сами школьники. Проекты межшкольных стадионов в большинстве своем типовые, но в этот раз строители постарались привнести что-то новое.

Татьяна Мухатаева, начальник управления образования администрации г. Березники: "Этот стадион дает нам возможность использовать его достаточно длительное время. Потому что в отличие от обычных стадионов, которые еще есть в наших школах, этот стадион с искусственным покрытием, поэтому ребята с удовольствием будут играть длительное время осенью и достаточно рано начнут играть весной. Кроме этого, есть отдельная площадка баскетбольная, волейбольная, тренажеры. И все это даст возможность развиваться нашим ребятам".

Главная тема на открытии - будущий чемпионат мира по футболу. Отсюда и подарки - с автографами на мяче. Сейчас основная задача с помощью именно таких объектов и мероприятий сделать спорт по-настоящему массовым.

В завершение рабочей поездки губернатора обсуждение еще одного специнвестконтракта с компанией «Сода-Хлорат». В новое оборудование здесь вложили 4 миллиарда рублей, и производство уже выходит на максимальную мощность.

Визит губернатора в Березники начинается при свете утренних фонарей, а заканчивается уже при вечерних. Но как показывает практика, работа продолжается, и дальнейшее развитие промышленности и социальной сферы во многом зависит от успешного взаимодействия исполнительной и законодательной ветви власти.

 

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 20.10.2017 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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