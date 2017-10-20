В Березниках вынесли приговор банде наркоторговцев

В Березниковском городском суде огласили приговор участникам преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте героина. По версии следствия, банду организовал уроженец Таджикистана. В регион поставлялись крупные партии наркотика, затем расфасовывались и передавались для реализации. Запрещенными веществами торговали в Березниках, Александровске и Горнозаводске. В итоге суд всех обвиняемых признал виновными, участников преступного сообщества приговорили к срокам от 12,5 до 17 лет лишения свободы и внушительным штрафам. Организатору банды назначили 22 года колонии особого режима и штраф в 1 миллион рублей.