Пермяк придумал новый дизайн для российской валюты

Пермяк Егор Шабанов разработал новый дизайн российских купюр с изображением ученых – изобретателей Александра Попова, Константина Циолковского, химика Дмитрия Менделеева, инженера Владимира Шухова и генетика Николая Дубинина. Как рассказал разработчик изданию 59.ru, идея концепции – от прошлого к будущему. На лицевой стороне банкнот ученые на фоне черновиков и своих работ. На оборотной стороне – то, чего достигла наука благодаря их вкладу.

В начале октября Центробанк презентовал две новых купюры – 200 и 2000 рублей. На них размещены символы Севастополя, а также мост на остров Русский на Дальнем Востоке и на обратной стороне космодром Восточный в Амурской области.