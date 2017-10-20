Пермяки устроили «реальный» флешмоб в Сочи
В Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов пермяки устроили флешмоб. Ребята спели песню из сериала "Реальные пацаны" и станцевали. К пермякам с радостью присоединились участники фестиваля из стран Африки. Всего Пермский край на фестивале в Сочи представляют 120 человек.
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