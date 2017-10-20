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← Быстрее, выше, сильнее: В Усть-Качке стартовала Спартакиада «Кадет Приволжья»

В Перми сильный ветер повалил деревья

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елка

В Пермском крае произошло резкое изменение погоды.  Сильный ветер принес похолодание и первых пострадавших. Фотографии выложили в соцсетях очевидцы. Как сообщают, из-за штормовых порывов упало несколько деревьев в районе Восточного обхода. Одна из елок рухнула на припаркованный автомобиль. 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 20.10.2017 в 15:11 в рубрике - Вести Пермь

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