В Перми сильный ветер повалил деревья
В Пермском крае произошло резкое изменение погоды. Сильный ветер принес похолодание и первых пострадавших. Фотографии выложили в соцсетях очевидцы. Как сообщают, из-за штормовых порывов упало несколько деревьев в районе Восточного обхода. Одна из елок рухнула на припаркованный автомобиль.
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