Быстрее, выше, сильнее: В Усть-Качке стартовала Спартакиада «Кадет Приволжья»

В Усть-Качке в Пермском кадетском корпусе ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина пройдет II Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья». Участниками соревнований стали шесть команд из Башкирского, Нижегородского, Пермского, Татарстанского, Удмуртского и Чувашского кадетских корпусов.

Программа мероприятия обширная - строевая подготовка, разборка-сборка автомата, стрельба из пневматики и метании гранат, преодоление единой и штурмовой полос препятствия, бег, подтягивание и плавание. Кроме физической подготовки, кадеты должны продемонстрировать знания в области военной истории, военно-политической географии России, воинских уставов. Также в программе сочинение-размышление и комплексное интеллектуальное испытание в форме ОГЭ. В качестве творческого конкурса состоится презентация визиток. Завершится Спартакиада 3-часовым марш-броском на пять с половиной километров. Подробности у Светланы Бельской.