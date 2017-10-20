Легенда театра: Михаил Арнопольский

В Перми стартовал проект "Легенды Пермского театра". Первый концерт был посвящен памяти Михаила Арнопольского, который с 1986 по 1997 г. был директором Пермского театра оперы и балета. Режиссером и ведущим вечера выступил Владимир Васильев, легендарный танцовщик и хореограф, народный артист СССР.

Владимир Васильев познакомился с Михаилом Арнопольским на конкурсе «Арабеск», именно в период его руководства известный советский и российский танцовщик возглавил один из главных конкурсов артистов балета.

Владимир Васильев, Народный артист СССР, советский и российский артист балета, балетмейстер: "Это именно он пригласил, в следующем году нашему конкурсу 30 лет, я думаю, он бы очень порадовался, если бы был жив".

Порадовался Михаил Арнопольский и балету «Анюта», который при нем поставил Владимир Васильев, а в концерте-посвящении его вновь станцевали на пермской сцене вместе с нашими артистами звезды Большого театра. В этом спектакле в свое время танцевал и нынешний директор балетной труппы Пермского театра оперы и балета Виталий Дубровин.

Виталий Дубровин, директор балетной труппы Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского: "Работалось с ним легко, он был творческий, его желание вызывало ставить что-то новое, чтобы театр жил".

Михаил Арнопольский успешно руководил Пермским театром оперы и балета в один из сложных периодов в его истории, с 1986 по 1997 год. Благодаря Михаилу Самуиловичу в Перми появились балеты Джорджа Баланчина, создана Детская студия, реализовано много других важных проектов. И нынешнему руководству очень хотелось начать проект «Легенды Пермского театра» именно с него, с человека, который не стоял на авансцене, а был за ней, но при этом прославил пермскую оперу и балет.

«Легенды пермского театра» - это серия концертов и творческих вечеров, посвященных людям, которые сыграли особую роль в развитии театра. Мероприятия будут проходить с периодичностью раз в два месяца в различных форматах: камерные и гала-концерты, творческие встречи, выставки. В дальнейшем персонами проекта станут ведущие солисты Пермской оперы во второй половине прошлого века - Лилия Соляник, Ольга Захарова, Владимир Елин и другие.

