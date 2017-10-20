Позвали только лидеров!

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования. Со своими технологиями приехало полтысячи педагогов со всей страны, и опыт каждого на вес золота. Ведь к детсадовцам всегда нужен особый подход. И для них не бывает четкой и порой жесткой программы обучения, как у школьников.

Балансир «Аркус» - это одна из последних разработок пермских мастеров. Этот тренажер учит малышей держать равновесие и одновременно развивает фантазию.

Новинки подобного рода представляли на втором дне работы всероссийского форума лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен».

Таких лидеров из разных городов России, включая пермяков, собралось более 500 человек. Главное условие участия – не только учиться, но и делиться своим опытом и наработками. Тем более, что пермского образованию есть чем гордиться: «Экосад», «Компас», «Артград», «Легополис», «Эврика», «Конструктор успеха» и другие сады, которые уже нашли свою уникальную идею развития.

Татьяна Волосовец, кандидат педагогических наук, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования: "Пермь становится определенным центром инноватики, центром лидерства, тем центром, куда люди едут и за знаниями, и за опытом, и за новыми компетенциями".

Наличие таких стеклянных шкафов в пермских садах подтверждает эти слова. Этот механизм служит для того, чтобы наблюдать за тем, как растут и реагируют растения на разные климатические условия. Например, на туман.

И таких новинок и интересных разработок здесь представлена масса. Некоторые стоят больших денег, другие можно сделать своими руками. Главное, что после таких мероприятий педагоги заряжаются новыми идеями, что, безусловно, сказывается на уровне образования современных детей.