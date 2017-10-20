Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Ремпутьмаш» будет наш?

Позвали только лидеров!

смотреть видео

лидеры перемен

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования. Со своими технологиями приехало полтысячи педагогов со всей страны, и опыт каждого на вес золота. Ведь к детсадовцам всегда нужен особый подход. И для них не бывает четкой и порой жесткой программы обучения, как у школьников.

Балансир «Аркус» - это одна из последних разработок пермских мастеров. Этот тренажер учит малышей держать равновесие и одновременно развивает фантазию.

Новинки подобного рода представляли на втором дне работы всероссийского форума лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен».

балансир

Таких лидеров из разных городов России, включая пермяков, собралось более 500 человек. Главное условие участия – не только учиться, но и делиться своим опытом и наработками. Тем более, что пермского образованию есть чем гордиться: «Экосад», «Компас», «Артград», «Легополис», «Эврика», «Конструктор успеха» и другие сады, которые уже нашли свою уникальную идею развития.

Татьяна Волосовец, кандидат педагогических наук, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования: "Пермь становится определенным центром инноватики, центром лидерства, тем центром, куда люди едут и за знаниями, и за опытом, и за новыми компетенциями".

шкаф

Наличие таких стеклянных шкафов в пермских садах подтверждает эти слова. Этот механизм служит для того, чтобы наблюдать за тем, как растут и реагируют растения на разные климатические условия. Например, на туман.

И таких новинок и интересных разработок здесь представлена масса. Некоторые стоят больших денег, другие можно сделать своими руками. Главное, что после таких мероприятий педагоги заряжаются новыми идеями, что, безусловно, сказывается на уровне образования современных детей.

 

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

Опубликовано: 20.10.2017 в 11:31 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Ремпутьмаш» будет наш?

В Уинском прошел парламентский урок

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Легенды пермского театра

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

Выбор маэстро пал на трех дирижеров

В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Урок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в Перми


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Ремпутьмаш» будет наш?

Обратите внимание

в Перми

Росгвардия внедряется в образование

Росгвардия создаст управление образования. Что в планах?
читать20.10.2017 в 12:33
Метки: в Перми, В России, Образование, Власть

«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
читать20.10.2017 в 11:50
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Позвали только лидеров!

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования.
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

«Ремпутьмаш» будет наш?

Пермские думцы готовятся на ближайшем пленарном заседании обсудить идею по выкупу завода «Ремпутьмаш».
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:03
Метки: в Перми, Экономика, Власть

В Уинском прошел парламентский урок

Парламентский урок провел депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество

В России

Росгвардия внедряется в образование

Росгвардия создаст управление образования. Что в планах?
читать20.10.2017 в 12:33
Метки: в Перми, В России, Образование, Власть

Позвали только лидеров!

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования.
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Свои пожелания по расходам и доходам мог предложить каждый желающий, так что свободных мест практически не было.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:07
Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Последний богатырь» выходит в прокат

«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
читать18.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Кино, В России

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура
Лента новостей RSS каналы

Росгвардия внедряется в образованиеРосгвардия внедряется в образование

Представитель «управляшки» запер в подвале 6 человекПредставитель «управляшки» запер в подвале 6 человек

«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми

Позвали только лидеров!Позвали только лидеров!

«Ремпутьмаш» будет наш?«Ремпутьмаш» будет наш?

В Уинском прошел парламентский урокВ Уинском прошел парламентский урок

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушанияПроект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Легенды пермского театраЛегенды пермского театра

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских домаКуда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов

Выбор маэстро пал на трех дирижеровВыбор маэстро пал на трех дирижеров

В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образованияВ Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования

Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»

Проверено на себе: профессия баристаПроверено на себе: профессия бариста

Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»

Прикамцы задолжали за тепло 8 миллиардовПрикамцы задолжали за тепло 8 миллиардов

«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?

Гуляем! В России утвердили календарь выходных и праздниковГуляем! В России утвердили календарь выходных и праздников

Удача на даче: Что посеять под зиму?Удача на даче: Что посеять под зиму?

Нет, не принцессы. Королевны!Нет, не принцессы. Королевны!

Капля жизниКапля жизни

ВОВРЕМЯ. Про Добро: БерезникиВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники

В Прикамье назвали самую опасную трассуВ Прикамье назвали самую опасную трассу

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Пульс города. Выпуск 18.10.2017Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru