«Ремпутьмаш» будет наш?

Пермские думцы готовятся на ближайшем пленарном заседании обсудить идею краевых властей по выкупу завода имени Шпагина, он же «Ремпутьмаш», чтобы превратить его территорию в часть ландшафта набережной Камы. Краевые парламентарии уже поддержали рублем идею. Владимир Путин во время своего визита в Пермь одобрил планы глобальной реконструкции.

Самое старое предприятие в центре города - завод «Ремпутьмаш». Появился одновременно с железной дорогой в 1878 году. На сегодняшний день развиваться в полную силу не может. Места не хватает, экологические требования жесткие. Собственники уже несколько лет хотят продать площадку.

Выкупить завод предложили краевые власти. Планы такие: убрать заборы, а железнодорожные пути перенести. Таким образом, откроется проход из центра к Каме и на набережную.

Речка Егошиха, с которой начинался город, протекает под территорией завода. Когда планы воплотятся в жизнь, ее сможет увидеть любой пермяк.

А накануне и Егошиху, и весь комплекс завода посмотрели губернатор Максим Решетников и депутаты Пермской думы. Парламентарии города последние, кто должен одобрить решение, их краевые коллеги уже высказались «за» и выделили 450 миллионов рублей на покупку.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Мы сегодня увидели огромную территорию, восемь гектаров, которая может стать прекрасной площадкой, чтобы ее привести в порядок и сделать так называемый проект «Первогород», который давным-давно уже обсуждается среди различных категорий граждан. Здесь все для этого есть".

Сами цеха - памятники истории, поэтому сносить их нельзя. Но никто об этом и не думал, их решено использовать как большие декорации. Грандиозную идею поддержали и профессионалы градостроительства.

Виктор Воженников, архитектор, член Союза архитекторов России: "Решение создать в цехе музейное пространство - это великолепно, оно последует развитию того культурного кластера, который уже там сосредоточен, я имею в виду Пермь-1, Речной вокзал и тому подобное".

С другой стороны - фасады исторических особняков.

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской Думы: "Здесь все дышит историей, посмотрите, первое каменное здание Перми - собор Петра и Павла. Чрезвычайно важная тема для города, чтобы этот имущественный комплекс использовался для образовательных, культурных целей".

Ранее идею создания нового культурно-исторического центра краевой столицы одобрил Владимир Путин. Выполнить все работы планируют к 2023 году - к 300-летию Перми.