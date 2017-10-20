Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

«Ремпутьмаш» будет наш? →

В Уинском прошел парламентский урок

смотреть видео

Третьяков

У старшеклассников села Уинское прошел необычный урок – парламентский. Но это не единственная особенность. Чуть ли не впервые в классе они сидели вместе со сверстниками из соседних районов. А все происходящее снимало школьное телевидение. Тема урока: «Пермский край – в лидеры».

Аккумулятор в норме, камера готова к работе. Арина заведует школьным телевидением в Уинском уже два года. И кроме уроков работы хватает - нужно делать новости, ролики - в общем, набирать видеохронику о жизни Уинской школы. Сегодня Арина снимает сюжет о парламентском уроке, который проходит в их школе, но кроме уинских учеников есть ещё школьники из Чернушинского и Куединского районов.

Парламентский урок проводит депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков. Тема этого года – «Пермский край - в лидеры». Так что задача участников высказать свои мысли о развитии малой родины и региона в целом.

парламентский урок

Парламентский урок проходит в школах Прикамья с 2006 года по инициативе депутатов Законодательного собрания. И за это время с депутатами встретилось почти четыре тысячи ребят.

По результатам такого общения принимаются конкретные решения. Например, школьное телевидение в Уинской школе появилось именно после парламентского урока. В Чайкинской школе обновили музей и отремонтировали спортзал.

После встречи с молодёжью - депутатский приём по личным вопросам. Практика отработанная, в Уинском районе есть приёмная, работают помощники, и регулярно Олег Третьяков приезжает сюда сам пообщаться с людьми. Вопросы разные - это проблемы личного характера, общего, когда один человек хочет решить вопрос, который может касаться, например, целого творческого коллектива. Так, Вилия Нурыева, художественный руководитель Верхнесыповского СДК, рассказала, что им нужны татарские национальные костюмы, потому что старые шили ещё в 80-м году.

По итогам таких встреч все вопросы берутся в работу. Что-то можно решить сразу, что-то требует более тщательной проработки. Во всяком случае, прямое общение - лучший способ узнать о проблемах избирателей на местах. 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.10.2017 в 10:34 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Легенды пермского театра

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

Выбор маэстро пал на трех дирижеров

В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Урок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

«Ремпутьмаш» будет наш? →

Обратите внимание

в Перми

«Ремпутьмаш» будет наш?

Пермские думцы готовятся на ближайшем пленарном заседании обсудить идею по выкупу завода «Ремпутьмаш».
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:03
Метки: в Перми, Экономика, Власть

В Уинском прошел парламентский урок

Парламентский урок провел депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество

Легенды пермского театра

В Перми стартовал проект «Легенды пермского театра». Первый концерт посвятили памяти Михаила Арнопольского.
читать20.10.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Культура, Общество

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

Дома признаны судом самовольно построенными на муниципальной земле.
смотреть видео читать20.10.2017 в 09:21
Метки: в Перми, Общество

Выбор маэстро пал на трех дирижеров

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис провел свой первый бесплатный мастер-класс в Перми.
смотреть видео читать19.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Свои пожелания по расходам и доходам мог предложить каждый желающий, так что свободных мест практически не было.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:07
Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Последний богатырь» выходит в прокат

«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
читать18.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Кино, В России

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 17 октября 2017 г.
смотреть видео читать18.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, В России, Спорт

Эпоха инноваций: В Перми может появиться центр аддитивных технологий

3D-моделирование значительно упрощает работу предприятий, производящих самую разнообразную продукцию.
смотреть видео читать18.10.2017 в 10:49
Метки: в Перми, Экономика, В России, Наука и техника
Лента новостей RSS каналы

«Ремпутьмаш» будет наш?«Ремпутьмаш» будет наш?

В Уинском прошел парламентский урокВ Уинском прошел парламентский урок

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушанияПроект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Легенды пермского театраЛегенды пермского театра

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских домаКуда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

Выбор маэстро пал на трех дирижеровВыбор маэстро пал на трех дирижеров

В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образованияВ Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования

Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»

Проверено на себе: профессия баристаПроверено на себе: профессия бариста

Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»

Прикамцы задолжали за тепло 8 миллиардовПрикамцы задолжали за тепло 8 миллиардов

«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?

Гуляем! В России утвердили календарь выходных и праздниковГуляем! В России утвердили календарь выходных и праздников

Удача на даче: Что посеять под зиму?Удача на даче: Что посеять под зиму?

Нет, не принцессы. Королевны!Нет, не принцессы. Королевны!

Капля жизниКапля жизни

ВОВРЕМЯ. Про Добро: БерезникиВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники

В Прикамье назвали самую опасную трассуВ Прикамье назвали самую опасную трассу

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Пульс города. Выпуск 18.10.2017Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Урок под стук колесУрок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в ПермиДень финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитомРуководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

Пенсионер с ножом в груди обезвредил преступникаПенсионер с ножом в груди обезвредил преступника

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компанийВ Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru