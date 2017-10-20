В Уинском прошел парламентский урок

У старшеклассников села Уинское прошел необычный урок – парламентский. Но это не единственная особенность. Чуть ли не впервые в классе они сидели вместе со сверстниками из соседних районов. А все происходящее снимало школьное телевидение. Тема урока: «Пермский край – в лидеры».

Аккумулятор в норме, камера готова к работе. Арина заведует школьным телевидением в Уинском уже два года. И кроме уроков работы хватает - нужно делать новости, ролики - в общем, набирать видеохронику о жизни Уинской школы. Сегодня Арина снимает сюжет о парламентском уроке, который проходит в их школе, но кроме уинских учеников есть ещё школьники из Чернушинского и Куединского районов.

Парламентский урок проводит депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков. Тема этого года – «Пермский край - в лидеры». Так что задача участников высказать свои мысли о развитии малой родины и региона в целом.

Парламентский урок проходит в школах Прикамья с 2006 года по инициативе депутатов Законодательного собрания. И за это время с депутатами встретилось почти четыре тысячи ребят.

По результатам такого общения принимаются конкретные решения. Например, школьное телевидение в Уинской школе появилось именно после парламентского урока. В Чайкинской школе обновили музей и отремонтировали спортзал.

После встречи с молодёжью - депутатский приём по личным вопросам. Практика отработанная, в Уинском районе есть приёмная, работают помощники, и регулярно Олег Третьяков приезжает сюда сам пообщаться с людьми. Вопросы разные - это проблемы личного характера, общего, когда один человек хочет решить вопрос, который может касаться, например, целого творческого коллектива. Так, Вилия Нурыева, художественный руководитель Верхнесыповского СДК, рассказала, что им нужны татарские национальные костюмы, потому что старые шили ещё в 80-м году.

По итогам таких встреч все вопросы берутся в работу. Что-то можно решить сразу, что-то требует более тщательной проработки. Во всяком случае, прямое общение - лучший способ узнать о проблемах избирателей на местах.