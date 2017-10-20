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Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

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бюджет

В Перми прошли публичные слушания по региональному бюджету. Свои пожелания по расходам и доходам мог предложить каждый желающий, так что свободных мест в Органном зале краевой филармонии практически не было.

Три четверти расходов краевого бюджета в 2018-м и в плановом периоде 2019-2020 годов пойдут на социальные нужды. А именно: 130 миллиардов рублей потратят на здравоохранение, 102 миллиарда - на образование и молодежную политику, 33 миллиарда пойдет на строительство и ремонт объектов инфраструктуры. На программу расселения ветхого и аварийного жилья ежегодно планируют выделять до 500 миллионов рублей. Все социальные выплаты проиндексируют на 5%.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя правительства Пермского края, отметила: "Это не только социальный бюджет, но и бюджет развития, на эту трехлетку запланировано беспрецедентное увеличение расходов на инвестиции и на другие направления развития. И вторая установка, которой мы следуем и считаем, что добились результата - это сведение бюджета практически к бездефицитному".

Для сравнения: в 2016 году инвестиции краевой казны едва превышали 5% от всех расходов. Сейчас глава региона Максим Решетников дает четкую установку довести этот показатель к 2020 году до 14%. На практике это означает строительство 12 новых школ, 15 детских садов и сразу 24 объектов здравоохранения. Такого объема строительства Пермский край не видел никогда. Это касается и строительства дорог. В среднем ежегодно на это выделяется по 7 миллиардов рублей. В качестве приоритетных объектов - обход Чусового и Куеды, новый мост через Чусовую и расширение дороги Березники-Соликамск.

Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету, рассказала: "Я думаю, что трехлетка, на которую мы сейчас заходим, она станет неким переломным периодом, когда произойдет выход из стагнации, из кризиса экономического, и мы сможем после 2020 года не только ликвидировать дефицит, но и начнем погашать ту долговую нагрузку, которую копили все эти годы".

 

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

Опубликовано: 20.10.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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