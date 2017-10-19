В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования
В Перми стартовал Всероссийский форум лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен». Участие в нем принимают более 360 человек – представителей Иркутской, Курганской, Томской, Кировской, Нижегородской областей, Екатеринбурга, Сыктывкара и многих других городов. Организаторы называют форум механизмом привлечения и продвижения инновационных идей, новых образовательных проектов, дающих качественные результаты. Участники посетят лучшие детские сады Перми, где пройдут семинары и обзорные экскурсии.
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