Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Урок под стук колес

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

смотреть видео

 стройка

Пермяки активно обсуждают начавшуюся стройку прямо перед входом в здание Законодательного собрания Пермского края. Как раз на том месте, где стоял летний каток. Всех, конечно, интересует, что там возводят. Ведь планов было много. Некоторые из них капитальные. К примеру, хотели делать подземные торговые галереи. Прокомментировать стройку вызвались руководители фестивального проекта «Пермский период». Оказалось, здесь возводят павильон, который просуществует до весны. Сюда переедет на время холодов «Сказариум». Здесь же будет сушилка для гостей зимнего катка, а еще точка общепита с настоящим зеленым газоном, на котором можно будет посидеть или даже полежать и через панорамные окна полюбоваться зимними видами.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 19.10.2017 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Урок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Губернатор объявил выговор министру образования

Погода меняется: штормовой ветер и снег

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Чувство, в котором заключен весь мир

Возобновляются авиарейсы до Екатеринбурга


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Урок под стук колес

Обратите внимание

в Перми

В Прикамье назвали самую опасную трассу

Автодорога «Пермь-Екатеринбург» признана самой опасной среди 5 федеральных трасс, которые проходят через территорию Прикамья.
читать19.10.2017 в 13:04
Метки: в Перми, в Пермском крае, Аварии

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Возводят павильон, который просуществует до весны. Что будет внутри?
смотреть видео читать19.10.2017 в 12:40
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Чем живет наш город и как проводят время пермяки?
смотреть видео читать19.10.2017 в 12:20
Метки: в Перми, Общество

Урок под стук колес

В специально оборудованном вагоне пермские школьники в игровой форме усваивают правила поведения на железной дороге.
смотреть видео читать19.10.2017 в 11:57
Метки: в Перми, Общество

День финно-угорских народов отметили в Перми

Финно-угорские народы уникальны не только в рамках Пермского края, но и в рамках всего мира.
смотреть видео читать19.10.2017 в 11:35
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

«Последний богатырь» выходит в прокат

«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
читать18.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Кино, В России

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 17 октября 2017 г.
смотреть видео читать18.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, В России, Спорт

Эпоха инноваций: В Перми может появиться центр аддитивных технологий

3D-моделирование значительно упрощает работу предприятий, производящих самую разнообразную продукцию.
смотреть видео читать18.10.2017 в 10:49
Метки: в Перми, Экономика, В России, Наука и техника

Спасибо Газманову - яму залатали

Певец Олег Газманов пробил сразу 2 колеса на трассе в Усольском районе, о чем сообщил в Сети. Через несколько часов яма исчезла.
смотреть видео читать18.10.2017 в 09:44
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, СМИ
Лента новостей RSS каналы

В Прикамье назвали самую опасную трассуВ Прикамье назвали самую опасную трассу

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Пульс города. Выпуск 18.10.2017Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Урок под стук колесУрок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в ПермиДень финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитомРуководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

Пенсионер с ножом в груди обезвредил преступникаПенсионер с ножом в груди обезвредил преступника

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компанийВ Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонникиПопавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Губернатор объявил выговор министру образованияГубернатор объявил выговор министру образования

Погода меняется: штормовой ветер и снегПогода меняется: штормовой ветер и снег

«Последний богатырь» выходит в прокат«Последний богатырь» выходит в прокат

Вы полагаете, всё это будет носиться?Вы полагаете, всё это будет носиться?

Чувство, в котором заключен весь мирЧувство, в котором заключен весь мир

Возобновляются авиарейсы до ЕкатеринбургаВозобновляются авиарейсы до Екатеринбурга

Наболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачейНаболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачей

Нарушаем?!Нарушаем?!

В музей - бесплатно!В музей - бесплатно!

По улице гулял верблюдПо улице гулял верблюд

Пермяки выбрали народного участковогоПермяки выбрали народного участкового

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культураВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культура

Губернатор встретится с работниками «Ремпутьмаш»Губернатор встретится с работниками «Ремпутьмаш»

Пермь собрала «Лидеров перемен»Пермь собрала «Лидеров перемен»

Школьникам о пенсииШкольникам о пенсии

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru