Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Пермяки активно обсуждают начавшуюся стройку прямо перед входом в здание Законодательного собрания Пермского края. Как раз на том месте, где стоял летний каток. Всех, конечно, интересует, что там возводят. Ведь планов было много. Некоторые из них капитальные. К примеру, хотели делать подземные торговые галереи. Прокомментировать стройку вызвались руководители фестивального проекта «Пермский период». Оказалось, здесь возводят павильон, который просуществует до весны. Сюда переедет на время холодов «Сказариум». Здесь же будет сушилка для гостей зимнего катка, а еще точка общепита с настоящим зеленым газоном, на котором можно будет посидеть или даже полежать и через панорамные окна полюбоваться зимними видами.