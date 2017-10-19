Выбор маэстро пал на трех дирижеров

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис провел свой первый бесплатный мастер-класс в Перми. Стать зрителями могли все желающие, а вот непосредственных участников маэстро отобрал, изучив их резюме. Всего поступило 18 заявок от музыкантов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Сингапура и Польши. В итоге приглашение получили только три дирижера, среди которых была москвичка Ксения Бахтина.

Ксения Бахтина, музыкант: "Это было, скорее, личное желание, когда видишь в человеке, что он может тебе что-то дать, когда вы на одной волне".