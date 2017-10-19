Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← День финно-угорских народов отметили в Перми

Урок под стук колес

смотреть видео

 вагон

У перрона вокзала Пермь-2 весь день стоял необычный вагон. Внутри его учебный класс, а парты на время заняли ученики окрестных школ. Знания, усвоенные ими, педагоги называют жизненно необходимыми. 

С виду обычный железнодорожный вагон. Но с таким наполнением он впервые пребывает в Пермь из Екатеринбурга. Название говорит само за себя «Вагон охраны труда».

Внутри никаких купе, оборудован полноценный класс для занятий. Для объяснения школьникам основных правил безопасности на железной дороге все средства хороши.

Эффективность таких выездных уроков на порядок выше скучной школьной теории, здесь даже пейзаж за окном заставляет задуматься.

Светлана Ширинкина, ведущий инженер по непроизводственному травматизму СвЖД: "Они погрузятся в железнодорожную атмосферу, когда справа и слева проходят поезда. Эта информация должна дойти до них и в игровой форме, и именно как изучающий фактор именно о правилах нахождения".

манекен Гоша

Обычно в таких вагонах проходят занятия для взрослых сотрудников железной дороги. Но в этот раз и подростки могут попробовать оживить манекена Гошу.

Олег Слепухин, начальник вагона охраны труда СвЖД: "Мы ездим, выезжаем на станции, на удаленные станции, проводим техническую учебу, лекции, семинары. И реальные люди реально тренируются на манекене-тренажере, потому что если не тренироваться на манекене, то в реальной жизни сердце запустить редко у кого получается".

На занятия приходят всем классом, специально выбирают подростков, которые учатся в непосредственной близости от железной дороги. И первые уроки не проходят зря. Дети усваивают, что не надо ходить в наушниках и капюшонах, необходимо обращать внимание на знаки, ходить только в отведенных местах.

Далеко не все взрослые помнят об этих правилах. За последний год транспортная полиция выписала более 5 тысяч штрафов за неправильный переход путей. Ну а чем это может закончиться, говорит уже другая трагическая статистика.

Максим Четин, старший инспектор по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД РФ на транспорте: "В течение прошлого году у нас всего было травмировано 47 человек на железной дороге, из них травмировано 7 подростков. В течение этого года было травмировано 23 человек и 2 случая из них подросткового травмирования со смертельным исходом".

В Перми спецвагон пробыл только один день. Но судя по популярности первых практических уроков, продолжение акции будет обязательно.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.10.2017 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

День финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Губернатор объявил выговор министру образования

Погода меняется: штормовой ветер и снег

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Чувство, в котором заключен весь мир

Возобновляются авиарейсы до Екатеринбурга

Наболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← День финно-угорских народов отметили в Перми

Обратите внимание

в Перми

Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Чем живет наш город и как проводят время пермяки?
смотреть видео читать19.10.2017 в 12:20
Метки: в Перми, Общество

Урок под стук колес

В специально оборудованном вагоне пермские школьники в игровой форме усваивают правила поведения на железной дороге.
смотреть видео читать19.10.2017 в 11:57
Метки: в Перми, Общество

День финно-угорских народов отметили в Перми

Финно-угорские народы уникальны не только в рамках Пермского края, но и в рамках всего мира.
смотреть видео читать19.10.2017 в 11:35
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

Равиль Маганов и Азат Шамсуаров провели несколько совещаний в Перми и Полазне.
смотреть видео читать19.10.2017 в 11:13
Метки: в Перми, Экономика

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Созданный рейтинг будет обновляться ежеквартально.
смотреть видео читать19.10.2017 в 10:29
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

«Последний богатырь» выходит в прокат

«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
читать18.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Кино, В России

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 17 октября 2017 г.
смотреть видео читать18.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, В России, Спорт

Эпоха инноваций: В Перми может появиться центр аддитивных технологий

3D-моделирование значительно упрощает работу предприятий, производящих самую разнообразную продукцию.
смотреть видео читать18.10.2017 в 10:49
Метки: в Перми, Экономика, В России, Наука и техника

Спасибо Газманову - яму залатали

Певец Олег Газманов пробил сразу 2 колеса на трассе в Усольском районе, о чем сообщил в Сети. Через несколько часов яма исчезла.
смотреть видео читать18.10.2017 в 09:44
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Пульс города. Выпуск 18.10.2017Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Урок под стук колесУрок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в ПермиДень финно-угорских народов отметили в Перми

Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитомРуководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом

Пенсионер с ножом в груди обезвредил преступникаПенсионер с ножом в груди обезвредил преступника

В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компанийВ Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний

Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонникиПопавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Губернатор объявил выговор министру образованияГубернатор объявил выговор министру образования

Погода меняется: штормовой ветер и снегПогода меняется: штормовой ветер и снег

«Последний богатырь» выходит в прокат«Последний богатырь» выходит в прокат

Вы полагаете, всё это будет носиться?Вы полагаете, всё это будет носиться?

Чувство, в котором заключен весь мирЧувство, в котором заключен весь мир

Возобновляются авиарейсы до ЕкатеринбургаВозобновляются авиарейсы до Екатеринбурга

Наболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачейНаболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачей

Нарушаем?!Нарушаем?!

В музей - бесплатно!В музей - бесплатно!

По улице гулял верблюдПо улице гулял верблюд

Пермяки выбрали народного участковогоПермяки выбрали народного участкового

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культураВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культура

Губернатор встретится с работниками «Ремпутьмаш»Губернатор встретится с работниками «Ремпутьмаш»

Пермь собрала «Лидеров перемен»Пермь собрала «Лидеров перемен»

Школьникам о пенсииШкольникам о пенсии

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермский краевой Дом ребенка не закроютПермский краевой Дом ребенка не закроют

Потасовка в автобусе закончилась комойПотасовка в автобусе закончилась комой

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru