Урок под стук колес

У перрона вокзала Пермь-2 весь день стоял необычный вагон. Внутри его учебный класс, а парты на время заняли ученики окрестных школ. Знания, усвоенные ими, педагоги называют жизненно необходимыми.

С виду обычный железнодорожный вагон. Но с таким наполнением он впервые пребывает в Пермь из Екатеринбурга. Название говорит само за себя «Вагон охраны труда».

Внутри никаких купе, оборудован полноценный класс для занятий. Для объяснения школьникам основных правил безопасности на железной дороге все средства хороши.

Эффективность таких выездных уроков на порядок выше скучной школьной теории, здесь даже пейзаж за окном заставляет задуматься.

Светлана Ширинкина, ведущий инженер по непроизводственному травматизму СвЖД: "Они погрузятся в железнодорожную атмосферу, когда справа и слева проходят поезда. Эта информация должна дойти до них и в игровой форме, и именно как изучающий фактор именно о правилах нахождения".

Обычно в таких вагонах проходят занятия для взрослых сотрудников железной дороги. Но в этот раз и подростки могут попробовать оживить манекена Гошу.

Олег Слепухин, начальник вагона охраны труда СвЖД: "Мы ездим, выезжаем на станции, на удаленные станции, проводим техническую учебу, лекции, семинары. И реальные люди реально тренируются на манекене-тренажере, потому что если не тренироваться на манекене, то в реальной жизни сердце запустить редко у кого получается".

На занятия приходят всем классом, специально выбирают подростков, которые учатся в непосредственной близости от железной дороги. И первые уроки не проходят зря. Дети усваивают, что не надо ходить в наушниках и капюшонах, необходимо обращать внимание на знаки, ходить только в отведенных местах.

Далеко не все взрослые помнят об этих правилах. За последний год транспортная полиция выписала более 5 тысяч штрафов за неправильный переход путей. Ну а чем это может закончиться, говорит уже другая трагическая статистика.

Максим Четин, старший инспектор по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД РФ на транспорте: "В течение прошлого году у нас всего было травмировано 47 человек на железной дороге, из них травмировано 7 подростков. В течение этого года было травмировано 23 человек и 2 случая из них подросткового травмирования со смертельным исходом".

В Перми спецвагон пробыл только один день. Но судя по популярности первых практических уроков, продолжение акции будет обязательно.