День финно-угорских народов отметили в Перми

В Перми отметили День финно-угорских народов. С 1992 года это общероссийский праздник. Коми-пермяки – это самые многочисленные представители этих народов Прикамья. А по соседству живет еще много хантов, манси, удмуртов, чувашей. И это все очень древние народы, каждый со своей культурой, ради сохранения которой и проводятся такие праздники. Например, сегодня в мире остались только две хозяйки и обе преклонного возраста, которые правильно умеют готовить сикуорнянь и кальгу. В первом случае - это свадебный торт, а во втором – пареная репа. Может, после сегодняшнего мероприятия сокровенные рецепты узнает еще кто-то.

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН: "До сих пор на территории Пермского края проживают финно-угорские народы, они уникальные не только в рамках Пермского края, но в рамках России и мира. Коми-пермяки, например, это одни из основных народов Пермского края. Пермские марийцы, пермские удмурты интересны тем, что они не были ни исламизированы, ни христианизированы и до настоящего времени сохранили древние верования".