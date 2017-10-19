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Руководство «ЛУКОЙЛ» посетило край с рабочим визитом
Руководство нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» посетило Пермь с рабочим визитом. Первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов и старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров провели несколько совещаний в Перми и Полазне. Кроме того, одним из пунктов визита стало посещение строительства на Разгуляе нового административного здания института «ПермьНИПИНефть». Планируется, что строительство должно быть закончено 1 сентября следующего года.
Равиль Маганов, первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Коллективу нашему научному здесь будет достаточно комфортно находиться, работать, а так они у нас разбросаны по разным точкам, здесь соберутся все, будет возможность совместной работы, общения. Я не много знаю подобных зданий у научных учреждений"
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