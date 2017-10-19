Погода меняется: штормовой ветер и снег

19 октября в Пермском крае серьезно поменяется погода. Циклон, пришедший с территории Московской области, принесет с собой сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и дожди на всей территории региона. Синоптики ГИС-Центра классического университета назвали этот день самым ветреным в году. При этом температура воздуха понизится до плюс двух градусов, а в пятницу ожидается снег.