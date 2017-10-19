Губернатор объявил выговор министру образования
Заседание правительства Пермского края началось с выговора в адрес министра образования Раисы Кассиной. Причиной недовольства губернатора стала история с выплатой премий победителям международных олимпиад. А точнее невыплатой. Поручение было дано еще в августе, но необходимые бумаги не готовы до сих пор. Выговор министру образования был преподнесен как последнее предупреждение остальным чиновникам.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Если я еще узнаю, что документы по два и более раза заходят в министерство и получают отворот, при всем уважении к службам, я исполнителей буду увольнять за такие подходы, а министры будут получать выговора с лишением премий и всего прочего, с поднятием вопроса об их соответствии".
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