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Губернатор объявил выговор министру образования

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Кассина Раиса

Заседание правительства Пермского края началось с выговора в адрес министра образования Раисы Кассиной. Причиной недовольства губернатора стала история с выплатой премий победителям международных олимпиад. А точнее невыплатой. Поручение было дано еще в августе, но необходимые бумаги не готовы до сих пор. Выговор министру образования был преподнесен как последнее предупреждение остальным чиновникам.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Если я еще узнаю, что документы по два и более раза заходят в министерство и получают отворот, при всем уважении к службам, я исполнителей буду увольнять за такие подходы, а министры будут получать выговора с лишением премий и всего прочего, с поднятием вопроса об их соответствии". 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 19.10.2017 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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