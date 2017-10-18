Вы полагаете, всё это будет носиться?

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← Чувство, в котором заключен весь мир

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мода

Миланскими впечатлениями от высокой моды поделилась на днях известный пермский стилист Татьяна Жильцова. Несколько недель назад она в компании единомышленников посетила всемирно известные итальянские дни прет-а-порте. 

Татьяна Жильцова, стилист-имиджмейкер:

- Сейчас очень популярно сочетать деним разных оттенков, это могут быть голубые джинсы, рубашка синего и темно-синего цвета сверху куртка, тотал приветствуется.

Тотал лук - это один из модных трендов 2017 года - когда комплект одежды гармонично подобран в одной палитре или схожих оттенках. Татьяна Жильцова, как и все стилисты-имиджмейкеры, в этом сезоне рекомендуют обратить внимание на красный цвет.

Жильцова

Татьяна Жильцова, стилист-имиджмейкер: "Красный доминирует во всех коллекциях именно зимнего сезона, выберите свой оттенок теплый или холодный. Круче всего одеваться тотал - это и обувь, и платье, и колготки одного цвета".

Еще один тренд осенне-зимнего сезона - белая обувь. Причем она не обязательна должна сочетаться с основным нарядом и сумкой. Смешение различных стилей - спорта, элегантности, романтизма тоже актуально в этом году. Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке уже не будет смотреться нелепо, а наоборот, добавят изюминки образу.

Татьяна Жильцова, стилист-имиджмейкер: "Сочетание разных принтов, столкновение принтов, так и называется стайл-микс, которые перекликаются цветовой гаммой, но несут разную тему, одна флористическая, другая анималистическая может быть".

На пике моды вновь клетка. Платье, юбка, брюки, топ, сумка и даже обувь в клетку - фантазия ничем не ограничена. В сезоне осень-зима 2017-2018 много нарядов из меха. Некоторые фасоны практически копируют моду 50-х годов прошлого века, но за счет необычной окраски меха получаются новые интересные образы.

стиль

Ирина Котряхова, директор школы красоты: "Стиль - это не только прирожденное чувство вкуса, но и навык, который тренируется, поэтому мы и создаем такие мероприятия, специально ездим сами и хочется максимально подарить их нашим девушкам".

В топе модных решений - одежда из вельвета, бархата, денима, винила, кожи, сияющие ткани. Наряды из синтетических современных тканей - нейлон, флис, вискоза - активно сочетаются с льном, шерстью, вставками из замши и других материалов. В отделке широко используется вышивка и вязаные узоры. А еще дизайнеры перенесли на одежду целые произведения искусства - в качестве принтов активно используются картины известных художников. Что касается цветов, то помимо красного стилисты советуют этой осенью и зимой носить желтый, зеленый, синий, молочно-белый.

Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура

Опубликовано: 18.10.2017 в 17:36 в рубрике - Вести Пермь

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