Чувство, в котором заключен весь мир
В центре городской культуры открылась выставка живописи и графики Аллы Липницкой. Работы этой художницы находятся в Сумском художественном музее, в Доме русского зарубежья имени Солженицына, в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве и в частных коллекциях разных стран. Алла Липницкая намеренно избегает правдоподобия в живописи, она изображает не фрагмент мира, а свое чувство, в котором и заключен весь мир.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Возобновляются авиарейсы до Екатеринбурга
Наболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачей
Нарушаем?!
В музей - бесплатно!
По улице гулял верблюд
Пермяки выбрали народного участкового
Пермь. Вести-Спорт
Пермский краевой Дом ребенка не закроют
Потасовка в автобусе закончилась комой
В Пермском крае произошло крупное хищение госконфиската
Добавить комментарий: