Чувство, в котором заключен весь мир

В центре городской культуры открылась выставка живописи и графики Аллы Липницкой. Работы этой художницы находятся в Сумском художественном музее, в Доме русского зарубежья имени Солженицына, в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве и в частных коллекциях разных стран. Алла Липницкая намеренно избегает правдоподобия в живописи, она изображает не фрагмент мира, а свое чувство, в котором и заключен весь мир.