Возобновляются авиарейсы до Екатеринбурга
Вновь открываются авиарейсы из Перми в Екатеринбург. Вылеты планирует осуществлять компания «Комиавиатранс» с 31 октября по 22 марта каждый вторник и четверг. С начала ноября также запланированы перелеты в Санкт-Петербург и в Усинск. Полетная программа в Екатеринбург двух других перевозчиков «Руслайн» и «Оренбуржье» была окончена в октябре прошлого года. За 2016-й поток пассажиров составил более 2200 человек.
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