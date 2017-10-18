Возобновляются авиарейсы до Екатеринбурга

Вновь открываются авиарейсы из Перми в Екатеринбург. Вылеты планирует осуществлять компания «Комиавиатранс» с 31 октября по 22 марта каждый вторник и четверг. С начала ноября также запланированы перелеты в Санкт-Петербург и в Усинск. Полетная программа в Екатеринбург двух других перевозчиков «Руслайн» и «Оренбуржье» была окончена в октябре прошлого года. За 2016-й поток пассажиров составил более 2200 человек.