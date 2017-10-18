Наболевшие вопросы медицины рассмотрели на V съезде врачей

В Перми состоялся пятый съезд врачей Пермского края. В центре внимания были приоритетные направления развития здравоохранения, главный из которых на сегодня – продвижение молодых кадров.

В перерывах между учебой в ординатуре Илья Чебунин принимает пациентов в качестве участкового терапевта. Для будущего хирурга это неплохая практика - уверен юноша. Учится он бесплатно в рамках проекта «Краевая ординатура» и уже строит планы на дальнейшую карьеру. Таких, как Илья Чебунин - обучающихся по целевому набору для конкретных территорий - будет по 50 врачей ежегодно.

Ключевым вопросом развития системы здравоохранения остается доступность узких специалистов. Если в Перми этот вопрос в последние годы решается, то в территориях проблема пока остается.

Вопросу воспитания кадров в медицине уделили особое внимание. В 5-й раз в краевой столице собралось профессиональное сообщество докторов - терапевты, хирурги, реаниматологи, стоматологи – в общественную организацию входят более 5 тысяч врачей разных специальностей со всего края.

Юлия Каракулова, председатель общественной организации "Профессиональное медицинское сообщество Пермского края": "Новые программы очень нужны региону, потому что, кто нам поможет кроме нас самих. Поэтому программа наставничества, безусловно, очень важна. Наставники должны делиться своим опытом, помогать улучшить менеджмент, улучшить работу врачебного сообщества, улучшить работу средних медицинских сестер".

С медицинским сообществом сегодня встретился и глава региона. Максим Решетников обсудил с врачами приоритетные направления развития здравоохранения в регионе, в том числе программы «Наставничество» и «Земский доктор».

Максим Решетников, губернатор пермского края: "Системно будем продолжать дальше проект «Земский доктор», у нас предусмотрено более 25 млн из краевого бюджета на эти цели и заложено софинансирование из федерального бюджета. С 2012 года у нас неплохие результаты по этому проекту - 482 врача переехали, и по этому году ожидаем переезд еще 80 специалистов".

В рамках съезда обсудили и результаты аккредитации выпускников Пермского мединститута - профессиональное испытание перед получением диплома. С которым, к слову, все 399 человек справились на ура, и теперь уже приступили к своим обязанностям в качестве докторов.