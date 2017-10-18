Нарушаем?!
Нарушают и сами полицейские? Соответствующие фото публикует сообщество «Мой город – Пермь». Для парковки сотрудники ДПС выбрали пешеходный переход на пересечении улиц Ленина и Толмачева. При этом останавливали нарушителей и выписывали штрафы.
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