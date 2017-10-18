В музей - бесплатно!
18 октября вход в музеи Перми будет бесплатным. Это акция, которая проводится каждую третью среду месяца. Постоянными участниками стали Государственная художественная галерея, Дом Мешкова, Музей пермских древностей, PERMM, Хохловка, Дом Пастернака и некоторые другие.
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