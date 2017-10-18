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← По улице гулял верблюд

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В музей - бесплатно!

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18 октября вход в музеи Перми будет бесплатным. Это акция, которая проводится каждую третью среду месяца. Постоянными участниками стали Государственная художественная галерея, Дом Мешкова, Музей пермских древностей, PERMM, Хохловка, Дом Пастернака и некоторые другие.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.10.2017 в 15:27 в рубрике - Вести Пермь

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