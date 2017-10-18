По улице гулял верблюд
В Прикамье по улице вновь гулял верблюд. Фото экзотического животного публикует пермячка, которая заметила его возле села Сергино Нытвенского района. Это уже не первый случай. Летом стадо верблюдов прогуливалось по улице Маршала Рыбалко.
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