Пермяки выбрали народного участкового
Стало известно имя народного участкового. В онлайн голосовании пермяки отдали 2,5 тысячи голосов за старшего лейтенанта полиции Ивана Арасланова из Чусового. Теперь он будет представлять Пермский край на всероссийском этапе конкурса. В службе участковых уполномоченных полиции Иван Арасланов работает с 2013 года. До этого был учителем физкультуры. Активно увлекается тяжелой атлетикой и бегом, готовится к Чемпионату России по жиму штанги лежа. В общероссийском конкурсе победит тот полицейский, за кого отдадут наибольшее количество голосов. Голосование начнется 1 ноября.
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