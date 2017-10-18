Пермский краевой Дом ребенка не закроют

Пермский краевой Дом ребенка закрыт не будет. Об этом заявили в региональном Минздраве. Такое решение приняли, получив заключение экспертной группы, сообщается в официальном пресс-релизе.

В конце сентября сотрудникам Пермского Дома ребенка, в котором воспитываются дети до 4 лет с поражением нервной системы и нарушениями психики, объявили, что его закрывают, а детей распределят по другим учреждениям. Сейчас окончательного вердикта пока нет, рассматривается вопрос о присоединении Дома ребенка к детской краевой больнице №13 в качестве обособленного подразделения.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: «Главный приоритет в данном преобразовании - учесть интересы самих детей, причем отдельно каждого ребенка. Поэтому совместно с Минсоцразвития и группой экспертов мы будем прорабатывать индивидуальную программу жизнеустройства каждого воспитанника Дома ребенка. Подобное преобразование должно только улучшить качество их жизни и уровень оказания медицинской помощи».