Потасовка в автобусе закончилась комой

В Перми ищут очевидцев потасовки в автобусе, после которой пассажир впал в кому. Инцидент произошел в салоне автобуса №77 15 октября на остановке Разгуляй. Как сообщают знакомые молодого человека, его в состоянии алкогольного опьянения вытолкнул другой пассажир. То, что такой конфликт действительно произошел, изданию 59.ru подтвердил представитель компании перевозчика. Также было заявлено, что ЧП есть на кадрах камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса. На записи видно, что мужчина зашел в автобус на остановке Луначарского, проехал одну остановку, поссорился с другим пассажиром. Молодого человека толкнули, он выпал из автобуса, водитель остановился, посадил его на скамейку и вызвал скорую. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Очевидцев конфликта разыскивает полиция.