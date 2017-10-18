Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 17 октября 2017. Главные темы:

- Медали исключительно высшей пробы привезут в Прикамье из Сербии краевые самбистки юниорки с завершившегося Первенства мира.

- Баскетбольный клуб «Парма» провел первый домашний матч в Единой Лиге ВТБ. Соперником стал один из фаворитов сезона - «Химки» из Московской области.

- Не смог на домашнем газоне забить и пермский «Амкар». Встреча в рамках 13-го тура розыгрыша Премьер-лиги против «Тосно» из Ленобласти победителя не выявила.