Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 17 октября 2017. Главные темы:
- Медали исключительно высшей пробы привезут в Прикамье из Сербии краевые самбистки юниорки с завершившегося Первенства мира.
- Баскетбольный клуб «Парма» провел первый домашний матч в Единой Лиге ВТБ. Соперником стал один из фаворитов сезона - «Химки» из Московской области.
- Не смог на домашнем газоне забить и пермский «Амкар». Встреча в рамках 13-го тура розыгрыша Премьер-лиги против «Тосно» из Ленобласти победителя не выявила.
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