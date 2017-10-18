В Пермском крае произошло крупное хищение госконфиската

Руководитель Пермского Управления Росимущества Денис Молодых принял решение лично встретиться с «Вестями» и рассказать о пропаже со складов конфиската машин, автобусов, запчастей и бытовой техники. О претензиях к ведомству со стороны прокуратуры по поводу ненадлежащего контроля за сохранностью госимущества мы уже рассказывали. Дело, оказалось, касается не какой-то халатности, это крупное хищение. Вскрылось все еще в декабре 2016 года в результате ведомственной проверки. Новый начальник теруправления Росимущества Денис Молодых занял свое кресло в сентябре и начал работу с разбора хозяйства, доставшегося в "наследство". И вот что он заявил в интервью «Вестям».

Денис Молодых, руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае: "По нашим данным из 3,5 тысяч единиц, которые за 5 лет переданы на хранение «Уралтрансэкспедиции», похищено более половины. Сумма хищения по предварительным данным составляет более 5 млн рублей".

- Версии, кто это сделал, есть?

Денис Молодых, руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае: "Мы оставляем все версии правоохранительным органам, для того чтобы они тщательно расследовали данное уголовное дело. И на самом деле нашли виновных в совершении этого преступления".

Практика привлечения частных фирм к хранению госконфиската установлена давно. Вот и оставшиеся 1,5 тысячи единиц хранения сейчас находятся на складах очередного подрядчика. Можно догадаться, почему преступники не взяли эти оставшиеся объекты хранения - у многих автобусов и других транспортных средств отсутствовали запчасти.