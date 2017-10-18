Большая разведка: наука учится зарабатывать

Еще больше инновационных технологий, в том числе в области 3D-печати было представлено на конкурсе «Большая разведка». 7 лет подряд его проводят в Перми, чтобы научить науку зарабатывать.

Основная цель конкурса «Большая разведка» - привлечение денег в свою научную разработку. Команда Евгения усовершенствовала 3D-принтер. Говорят, теперь им нет равных в мире. Печатают детали из уникальных материалов.

Евгений Матвеев, разработчик: "Это сложный композитный материал, который наполнен керамическим волокном, который достаточно прочный, например, могу на него встать, и он выдержит мой вес, но при этом он и очень хрупкий, ломается прямо в руках".

Изобретения, представленные в этом году, разные. Новые виды беспилотников, роботов-манипуляторов, ветрогенераторов. Системы очистки сточных вод и добавки к асфальту, которые делают его прочнее. Разработчики с помощью конкурса решают главную задачу - превратить науку в производство.

134 проекта представлено в этом году. За три года больше 400. И столько же, только уже в миллионах, привлечено инвестиций. Всего через пермскую «Большую разведку» прошли 1600 участников из разных регионов России.

Интерес в том числе и потому, что власти региона идут навстречу молодым, создавая в Пермском крае возможности для самореализации. Это и система дуального образования, и инженерный лифт. Можно было задать вопросы главе Прикамья о блокчейне и биткоинах, например. Поддержке разработок, которая, это уже ответ, будет.

Участники двух команд покинули стены Горьковской библиотеки, где и проходит «Большая разведка» с призовыми сертификатами. Остальные - с большим опытом.