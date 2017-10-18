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Теодор Курентзис провел бесплатный мастер-класс
В Перми маэстро Теодор Курентзис провел бесплатный мастер-класс для молодых музыкантов. Заранее была объявлена предварительная запись, вместимость зала частной филармонии «Триумф» - не более 300 человек. В итоге было сделано 18 заявок на участие в обучении. Теодор лично выбирал молодых дирижеров, заявки от которых поступили из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Сингапура и Польши. Теодор Курентзис отобрал трех - это двое москвичей и один молодой режиссер из Сингапура.
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