В Перми маэстро Теодор Курентзис провел бесплатный мастер-класс для молодых музыкантов. Заранее была объявлена предварительная запись, вместимость зала частной филармонии «Триумф» - не более 300 человек. В итоге было сделано 18 заявок на участие в обучении. Теодор лично выбирал молодых дирижеров, заявки от которых поступили из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Сингапура и Польши. Теодор Курентзис отобрал трех - это двое москвичей и один молодой режиссер из Сингапура.