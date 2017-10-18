Эпоха инноваций: В Перми может появиться центр аддитивных технологий

В Перми в ближайшее время может появиться центр так называемых «аддитивных технологий», или как их еще называют технологий послойного синтеза. В Законодательном собрании Пермского края прошел круглый стол, посвященный этой теме. Речь идет о 3D-моделировании, которое значительно упрощает работу предприятий, производящих самую разнообразную продукцию. Это и строительные материалы, и промышленное оборудование, и даже медицинские препараты.

Активно хотят использовать 3D-моделирование участники «биотехнологического кластера», создаваемого в регионе. В Пермском политехе эти технологии нужны для проекта по производству металлических порошков. Их используют при так называемой газопорошковой наплавке, которая в свою очередь активно применяется сейчас в авиационной промышленности.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Предложения, которые сегодня прозвучали, думаю, что мы и дальше будем на них концентрироваться. Предложение первое – создать центр компетенции по аддитивным технологиям в Пермском крае. Что касается биотехнологий, здесь несколько иное предложение. Это создание биотехнологического кластера на территории Пермского края с созданием биотехнологического индустриального парка".