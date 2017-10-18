Песня друга жить помогает

Александр Краснооков из Петрозаводска, ставший инвалидом после несчастного случая, получил шанс снова ходить. Деньги на дорогой курс реабилитации собрала его друг из Добрянки Марина Оленева. Девушка – инвалид детства, но при этом ее энергии позавидует каждый. Пять благотворительных концертов провела она ради Саши и своего добилась.

Это видео с одного из благотворительных концертов, который Марина организовала, чтобы помочь собрать сумму необходимую Александру для реабилитации - 350 тысяч рублей. Таких было 5. Его историю она случайно увидела в социальных сетях. Нырнув в озеро, молодой человек получил компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника.

Марина Оленева считает: "Несправедливость, так не должно быть. Я когда увидела Сашу - он на столько светлый человек, я смогла это почувствовать даже через фотографию и сразу же связалась с ним".

Изучив диагноз Саши, Марина решила действовать. Вместе с друзьями нашла помещение, сделала афиши, смонтировала небольшой фильм об истории Александра. Глядя на лучезарную девушку, сложно сказать, что она инвалид с детства. Она поет уже 6 лет и имеет немало наград.

С Александром она познакомилась в непростой жизненный период, и молодой человек помог ей справиться с депрессией. За его плечами множество сложнейших операций. Несмотря на прогнозы врачей, огромное желание ходить, кажется, перевесило. Молодой человек даже поставил свой личный рекорд - поднялся на 8-й этаж. И начал участвовать в регби на колясках.

Александр верит, что если пройдет реабилитацию в хорошем современном центре - победить спастику ног ему удастся. Вот только попасть в такие клиники не так просто.

Улыбок даже под взором камер не скрывает ни Саша, ни Марина. Общаются по скайпу постоянно. Расстояние для них - всего лишь километры, она живет в Пермском крае, он - в Карелии. Но появилась еще одна небольшая мечта - увидеться вживую.

Александр Краснооков: "Умирать не собираемся, жизнь длинная, когда-нибудь мы обязательно увидимся, я в этом уверен".