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← Восточный обход меняет две полосы движения на четыре

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Спасибо Газманову - яму залатали

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Газманов

Авария, которая подпортила имидж дорог региона. Певец Олег Газманов из-за ямы на трассе Усольского района попал в ДТП. В автомобиле исполнителя были повреждены сразу два колеса. В Прикамье Олег Газманов находится с гастрольным туром и направлялся в сторону краевого центра.

Олег Газманов сообщил: "Я нахожусь на трассе Усолье, Пермский край. Еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в аварию, здоровенную яму, пробили сразу два колеса. Прямо на мосту".

яма с арматурой

О дорожном происшествии певец сообщил ночью. Уже через несколько часов яму залатали. Возбуждено административное расследование. Подрядчику, который содержит дорогу, может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, СМИ

Опубликовано: 18.10.2017 в 09:44 в рубрике - Вести Пермь

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