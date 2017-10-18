Спасибо Газманову - яму залатали
Авария, которая подпортила имидж дорог региона. Певец Олег Газманов из-за ямы на трассе Усольского района попал в ДТП. В автомобиле исполнителя были повреждены сразу два колеса. В Прикамье Олег Газманов находится с гастрольным туром и направлялся в сторону краевого центра.
Олег Газманов сообщил: "Я нахожусь на трассе Усолье, Пермский край. Еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в аварию, здоровенную яму, пробили сразу два колеса. Прямо на мосту".
О дорожном происшествии певец сообщил ночью. Уже через несколько часов яму залатали. Возбуждено административное расследование. Подрядчику, который содержит дорогу, может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Восточный обход меняет две полосы движения на четыре
В Пермь приехал «Цирк дю блохей»
«Остановите разливы нефти»
Юбилейная неделя Татьяны Жарковой
В Краснокамске собрались лучшие тренеры дзюдо ПФО
Пермь. Вести Спорт
Вишерский лось «засветился» в национальном фотоконкурсе
В Пермь привезли ковчег с мощами Святителя Луки
Лицензии для УК ограничат пятью годами
Пермский аэропорт получит новое имя
Добавить комментарий: